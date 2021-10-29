Салливан заявил, что США ждут предотвращение пандемий как центральную тему G20

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что что США ждут предотвращение пандемий как центральную тему, которая будет обсуждаться на предстоящем саммите G20 в британском Глазго, сообщает Reuters.

«G20 будет сфокусирована на будущем, том, как мы должны предотвращать будущие пандемии, как обеспечить то, чтобы мир был скоординирован», — заявил Салливан.

Салливан уточнил, что на предстоящей министерской встрече глав МИД во главе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, также будет поднята тема

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поучаствует во встрече G20 в дистанционном формате. Подробности будущих мероприятий с участием президента России пока не приводятся.

Саммит «группы двадцати» состоится в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.