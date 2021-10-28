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Посол Украины призвал ФРГ после слов о дроне Bayraktar поставить Россию на место

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Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился реакцией Берлина на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом пишет издание Bild.

По словам дипломата, Киев «решительно отвергает» заявления представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, которая накануне заявила, что Берлин в курсе использования украинскими силами дрона Bayraktar. Она отмечала, что Германия обвиняет «все стороны» конфликта в применении беспилотного аппарата, поскольку по Минским соглашениям это могут делать только наблюдатели ОБСЕ.

Комментируя высказывания Зассе, Мельник подчеркнул, что Украина обладает «законным правом на самооборону».

Также он указал, что «вместо выражения обеспокоенности» Германии следует «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

В МИД России ранее заявили, что Москва начала проверку в связи с появившейся информацией о применении Украиной беспилотников в Донбассе.

27 октября появились сведения, что военные Украины впервые якобы применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Аппарат благодаря управляемой бомбе якобы уничтожил оружие противника.

При обезвреживании боеприпаса удалось избежать «жертв и масштабных последствий». Представители ДНР передали информацию сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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