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Песков прокомментировал выступление Путина на саммите «Россия-АСЕАН»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление Путина на саммите «Россия-АСЕАН».

«Надеюсь, что выступление нашего президента мы вам покажем. Темы планируем поднимать, которые стоят на повестке дня. Экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, пандемия и работа с последствиями пандемии, развитие туристических связей в регионе. Последние два года мы притормозили в сотрудничестве, но Российская Федерация заинтересована в расширении этого взаимодействия», — рассказал Песков.

Ранее Владимир Путин принял участие во встрече G20 в дистанционном формате.

В настоящий момент детали саммита, к которому присоединится президент, еще не ясны. Благодаря дистанционному участию появится технологическая возможность для встречи Путина и 46-го главы Соединенных Штатов Джо Байдена лицом к лицу.

Также президент РФ поучаствует в важных азиатских форумах. Речь про саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Саммите стран Восточной Азии.

Подробности будущих мероприятий с участием президента России пока не приводятся.

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