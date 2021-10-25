Арабские СМИ сообщили о попытке госпереворота в Судане

В Хартуме группа военных захватила премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, он помещен под домашний арест, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, задержан также советник Хамдука, Фейсал Мухаммад Салих — военные штурмовали его дом, о нынешнем местонахождении его семьи не сообщается.

На фоне арестов в Хартуме армией был закрыт ряд мостов и дорог, а также полностью отключены мобильная и стационарная телефонная связь и интернет. Это произошло после призывов подержать действующую власть. Тем временем, гражданская оппозиция выводит на улицы своих сторонников.

Ожидается, что в ближайшее время должен выступить с заявлением глава Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Накануне он встречался с главой правительства. Источники сообщают, что Бурхан с высокой вероятностью объявит о введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия конституционной декларации.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре прошлого года. Ранее военные в Судане захватили четырех министров — были задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности; губернатор города и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.