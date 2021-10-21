Путин назвал самый главный результат своей работы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории — это может помешать принятию решений, однако он уверен, что у его работы на посту президента есть определенные результаты. Об этом Путин заявил на Валдайском форуме.

По его словам, одно из главных достижений — это снижение общенационального уровня бедности вдвое.

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20 [млн], по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — заявил президент.

Путин также считает своими заслугами восстановление экономики, эффективную борьбу с терроризмом, приведение региональных уставов в соответствие с федеральным законодательством.

Ранее президент заявил о необходимости построения социального государства в России.

Главные тезисы Путина на «Валдае» — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».