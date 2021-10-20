78% республиканцев хотят выдвинуть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году

Выдвижения экс-президента США Дональда Трампа на следующих выборах главы государства в 2024 году хотели бы 78% республиканцев, следует из данных социологического исследования экспертов Квиннипэкского университета, которые приводит The Independent.

В исследовании участвовали республиканцы, демократы и американцы, еще не определившиеся со своей политической принадлежностью.

Если в прошлом году Трампа поддерживали 66% республиканцев, то на этот раз его сторонников среди них — 78%.

Вместе с тем среди демократов Трампа поддерживают лишь 4%, а среди неопределившихся граждан — 35%. В среднем Трампа поддерживают 35% американцев. В то же время, 51% жителей США убеждены, что бизнесмен за годы правления скорее навредил стране, чем принес пользу.

Ранее Трамп заявил об «охоте» на отцов-основателей США.