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Поклонская ответила на угрозы Украины о ее экстрадиции из Кабо-Верде

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская назвала угрозы Киева «дипломатическим невежеством», сообщает РБК.

«Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона», — сказала Поклонская.

Она добавила, что народы всех стран признают статус дипломатических агентов в соответствии с Венской конвенции, а заявления Киева являются «публичным пренебрежением» международным правом.

О назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

В МИД Кабо-Верде исключили экстрадицию Поклонской на Украину.

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