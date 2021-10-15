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Ложно-отрицательный тест на COVID-19 получили 43 тысячи британцев

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Anupam Nath/AP

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании приостановила проведение тестов на COVID-19 в лабораториях Immensa Health Clinic Ltd, говорится в сообщении на официальном сайте NHS.

Поводом стали ложно-отрицательные результаты у примерно 43 тыс. человек в период с 8 сентября до 12 октября 2021 года на юго-западе Англии.

«Все пробы в настоящее время перенаправляются в другие лаборатории», — отмечает служба.

В NHS подчеркивают, что лаборатории Immensa занимают небольшую долю рынка диагностики на COVID-19, поэтому доступность тестирования в масштабах страны это не снизит.

Всем, кто делал тесты в лабораториях этой сети, медики рекомендуют пройти повторное обследование.

Ранее Словения приостановила использование вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson после того, как молодая девушка умерла вскоре после вакцинации.

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