Песков объяснил рост цен в России

Рост цен в РФ связан со складывающейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия не может «быть свободной от этого влияния», однако удается значительно «амортизировать» этот процесс.

«Но полностью его исключить не может ни одна страна», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство разработало меры по коррекции продовольственной инфляции, Минсельхоз объявит о них в ближайшие дни. По его словам, основные проблемы продовольственной инфляции находятся «на стороне предложения».

Решетников отметил, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам года на 1,6 п.п., до 7,4%.