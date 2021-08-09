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В Крыму отреагировали на заявление Лукашенко о признании статуса региона

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ответил на заявление Александра Лукашенко, связанное с признанием Крыма территорией России. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого президент Белоруссии рассказал, что нельзя требовать от страны признания статуса Крыма, потому что туда еще не пришли крупные российские компании.

«Надо сказать честно, что президент Белоруссии, как всегда, лукавит. Но прав он в одном — до тех пор, пока крупные российские корпорации, нефтетрейдеры, мобильные операторы, торговые сети и банковские структуры не зайдут в Крым и не перестанут играть в «кошки-мышки», ссылаясь на санкции, чего-либо требовать от других государств мы не имеем морального права», — подчеркнул Молохов.

Также он добавил, что многие фирмы свыше семи лет не решаются заходить на крымский рынок, что сказывается на развитии российского полуострова.

Ранее Александр Лукашенко отметил, что от признания Крыма российским его ограничивает, предположительно, Будапештский меморандум о ядерном разоружении, в котором был закреплен отказ Белоруссии от ядерного оружия, который де-факто был объявлен еще в 1993 году. Белорусский президент считает, что из-за действий Украины у него «развязаны руки».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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