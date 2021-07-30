В Кремле оценили встречу Тихановской с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение белорусского политика Светланы Тихановской с главой США Джо Байденом никак не повлияет на ситуацию в Белоруссии.

«С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал Песков.

Он добавил, что такого рода встречи не влияют на обстановку в республике.

28 июля прошла встреча Байдена с Тихановской. После этого американский лидер написал в своем Twitter, что «Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека».

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.