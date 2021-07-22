news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд изъял имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей 13:16
Детский омбудсмен призвала организовать «народный контроль» за ценами... 13:06
Взломавшего Билла Гейтса и Канье Уэста хакера арестовали в Испании 13:04
Меркель пояснила, что сделка с США по «Северному потоку – 2» не устраняет... 13:04
Джефф Безос раскрыл объемы продаж билетов в космос на корабле New Shepard 12:59
Урганта удивило появление «Финикса» в финале НБА 12:59
Посол РФ в ФРГ назвал Россию не той страной, которой можно выдвигать ультиматумы 12:53
В Госдуме рассчитывают, что жалоба России в ЕСПЧ станет не последней 12:50
РУСАДА отреагировало на слова главы WADA о конце эпопеи с допингом... 12:50
В Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада 12:44

Байден признался, что осознал себя президентом США при встрече с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо), рассказал, что полностью осознал, что является главой американской администрации, при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать. <...> Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира», — отметил глава государства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Почему Китай отказался помогать ВОЗ определить происхождение коронавируса
КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса
Чем известен ушедший в отставку мэр Керчи
Глава администрации Керчи решил покинуть пост после разговора с Аксеновым
Александр Цыпкин
То, о чем все сразу же забыли, хотя обещали не забыть никогда
О том, почему в России нет института репутации
В Госдуме рассчитывают, что жалоба России в ЕСПЧ станет не последней
Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме
Илон Маск признался, что Tesla принесла ему много страданий
В Германии оценили договоренности Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2»
Новости и материалы
Суд изъял имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
Детский омбудсмен призвала организовать «народный контроль» за ценами на продукты
Взломавшего Билла Гейтса и Канье Уэста хакера арестовали в Испании
Меркель пояснила, что сделка с США по «Северному потоку – 2» не устраняет все разногласия
Джефф Безос раскрыл объемы продаж билетов в космос на корабле New Shepard
Урганта удивило появление «Финикса» в финале НБА
Посол РФ в ФРГ назвал Россию не той страной, которой можно выдвигать ультиматумы
РУСАДА отреагировало на слова главы WADA о конце эпопеи с допингом в России
В Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада
Высказывание Навки о мужчинах в художественной гимнастике возмутило фигуристов
В Гонконге создателей детских книг обвинили в разжигании ненависти
Поставки iPhone оказались под угрозой из-за подтопления завода
Эксперт прокомментировал оценку рубля по «индексу бигмака»
В Польше считают сделку по «Северному потоку — 2» провалом дипломатии
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, где родился третий ребенок
Аркадий Укупник оценил отмену штампов о браке в паспортах
В аэропорту Дубая столкнулись два самолета
В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 4 287 человек
Все новости
Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года
Полная цифровизация школ возможна только к 2030 году, считают эксперты
Убили альбиноса, съели гориллу: что творят шимпанзе в Африке
Первого шимпанзе-альбиноса, рожденного в дикой природе, убила его стая
«Шорты наденут многие»: тренер пляжной сборной России по гандболу — о бикини и провале на Евро
Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам
Сколько кафе и ресторанов закрылось в пандемию
2ГИС собрал данные по закрытым заведениям общепита в крупных городах России
Где в столице можно ревакцинироваться от COVID-19
В Москве началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции
«Организму требуется больше сил»: как COVID-19 провоцирует ожирение
Врачи рассказали о риске ожирения у переболевших коронавирусной инфекцией
Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung
Презентация складных смартфонов Samsung пройдет в августе
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях