Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы в понедельник, 21 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», — говорится в публикации.

Уточняется, что на встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Днем ранее Путин принял участие в съезде партии «Единой России».

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».