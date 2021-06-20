Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы

Президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы в понедельник, 21 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», — говорится в публикации.

Уточняется, что на встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Днем ранее Путин принял участие в съезде партии «Единой России».

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».