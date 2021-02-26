Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Карабахе

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил урегулирование в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что не видят рисков срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.