Кремль не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит риска срывов договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении.

«Нет, пока все реализуется», — ответил он на вопрос журналистов. Пресс-секретарь добавил, что несмотря на волнения в Армении важно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

Позже ситуацию в Армении Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.