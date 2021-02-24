Журналист из пресс-пула вице-президента США сдал положительный тест на COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
J. Scott Applewhite/AP

Тест на COVID-19 журналиста из пресс-пула вице-президента США Камалы Харрис оказался положительным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

«Этим утром тест журналиста из пресс-пула вице-президента дал положительный результат на COVID-19 во время планового осмотра», — говорится в сообщении.

Как сообщает ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, заболевший в настоящее время «ожидает подтверждающего теста» на выявление инфекции. Всех сотрудников СМИ из пресс-пула Харрис отправили домой. 25 февраля они все еще раз сдадут тест.

В сообщении отмечается, что заболевший не имел контактов с Харрис.