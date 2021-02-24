Журналист из пресс-пула вице-президента США сдал положительный тест на COVID-19

Тест на COVID-19 журналиста из пресс-пула вице-президента США Камалы Харрис оказался положительным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

«Этим утром тест журналиста из пресс-пула вице-президента дал положительный результат на COVID-19 во время планового осмотра», — говорится в сообщении.

Как сообщает ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, заболевший в настоящее время «ожидает подтверждающего теста» на выявление инфекции. Всех сотрудников СМИ из пресс-пула Харрис отправили домой. 25 февраля они все еще раз сдадут тест.

В сообщении отмечается, что заболевший не имел контактов с Харрис.