Путин: РФ оказывает гумпомощь другим странам бескорыстно

Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС РФ, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем спасателя.

«Всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Считаю это одним из важнейших, значимых направлений вашей работы», — сказал он.

По словам Путина, во всем мире известно, что Россия направит своих специалистов в случае бедствия.

«Доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод», — отметил президент.

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