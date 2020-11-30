Мадуро поделился номером в Telegram и WhatsApp

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился на своей странице в Twitter номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp.

«Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram... Вот мой телефон — 04262168871, включайте меня в свои группы», — написал он.

Позже Мадуро написал, что его включили в тысячи групп, которые будут получать информацию о выборах «из первых рук». Под записью он опубликовал видео, в котором заснял экран телефона. В телефоне открыт WhatsApp, куда идет поток сообщений.