Советник Джонсона объяснил нарушение карантина

Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс назвал допущенное им нарушение карантина «наименьшим риском для наименьшего числа людей». Об этом сообщает The Telegraph.

Каммингс признал, что нарушил карантин, чтобы отвезти больную жену и четырехлетнего сына в дом своих родителей в городе Дарем. Он добавил, что не сожалеет об этой поездке, так как она была совершена в исключительных обстоятельствах.

Ранее средства массовой информации обвинили Каммингса в нарушении карантина в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для посещения родителей в Дареме.

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