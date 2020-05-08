Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к юбилею Победы

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Послы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в США приняли совместное заявление к 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст заявления.

Документ подписали посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, послы Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.

«Наш общий долг – хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях», – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, дипломаты выражают благодарность ветеранам советской и американской армий, а также труженикам тыла.

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