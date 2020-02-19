Песков прокомментировал поправку о контроле президентом правительства

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложенную поправку, согласно которой президент осуществляет общий контроль над работой правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Оно находится на повестке у рабочей группы. Но мы пока не констатируем никакой позиции, дождемся решения рабочей группы. Премьер-министр оперативное руководство правительством осуществляет, поэтому тут вполне понятна разница общего и ежедневного руководства», — сказал Песков.

Ранее в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.

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