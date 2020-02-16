Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией

Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.

«Фаза [переговоров] меняется», — начал Мотэги.

По его мнению, страны больше не противостоят друг другу, когда ведут переговоры. Вместо этого Россия и Япония пытаются стоить диалог на позитивном обсуждении.

Также министр сообщил, что передал стратегии по продвижению переговоров российскому коллеге Сергею Лаврову. Министры двух страны провели встречу 15 февраля в Мюнхене.

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