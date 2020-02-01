В правительстве России пояснили распоряжение о введении виз для граждан Китая

В аппарате российского правительства пояснили, что распоряжение о приостановке безвизовых турпоездок с Китаем в связи с распространением коронавируса касается только граждан КНР, приезжающих в Россию в рамках турпоездок, а также с рабочими целями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что россияне никак не ограничены от поездок в Китай, однако кабмин рекомендует от них воздержаться.

Ранее МИД России было поручено временно остановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 275 — вылечились.

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