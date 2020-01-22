Эксперт рассказала о значении рабочих групп Госсовета после назначения Решетникова главой МЭР

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына рассказала о роли рабочих групп Госсовета после того, как руководитель одной из них Максим Решетников был назначен новым главой Минэкономразвития.

«Решетников – единственный из текущего состава губернаторов, который стал членом федерального правительства. Важно назначать в кабмин чиновников, которые имеют региональный опыт, потому что они поработали, что называется, «на земле». То есть Решетников очень хорошо знает отраслевую экономическую составляющую по предыдущему месту работы, а также хорошо знает региональные проблемы, поскольку возглавлял регион. Плюс он возглавлял постоянно действующую рабочую группу Госсовета. Поскольку сейчас Госсовет обрастает новым политическим звучанием, понятно, что его роль будет повышена и изменена.

Исходя из того, что это решение стало публичным, понятно, что оно имело свою предысторию – за деятельностью этой рабочей группы следили особо внимательно. Следовательно, назначение Решетникова говорит об эффективности деятельности этой рабочей группы, и о том, что он в этой ипостаси проявил себя с необходимой стороны.

Также, это говорит о том, что будет повышена роль Госсовета, как органа, институционализированного в политическим ландшафте и влияющего на принятие политических решений. Кроме того, можно сделать вывод о том, что внимание ко всем другим руководителям рабочих групп будет повышенное. Помимо этого, уже известно, что и роль губернаторов будет повышена – исходя из послания президента», — отметила Кислицына.

Ранее Решетников заявил, что предложения глав регионов по реализации нацпроектов, наработанные в рамках рабочей группы Госсовета по экономике и финансам, будут использованы Минэкономразвития.

«Действительно, я руководил профильной рабочей группой Госсовета по направлению «Экономика и финансы». За это время, в том числе, удалось найти ряд успешных решений, направленных на более эффективное финансирование мероприятий национальных проектов в регионах», - отметил он.