В Кремле рассказали о разговоре Путина и Зеленского по случаю Нового года

В пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин пообщавшись по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметил в беседе важность сделки по газовому транзиту из России в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что был отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие отношений в 2020 году.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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