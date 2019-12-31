В Кремле рассказали о разговоре Путина и Зеленского по случаю Нового года
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В пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин пообщавшись по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметил в беседе важность сделки по газовому транзиту из России в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что был отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.
Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие отношений в 2020 году.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
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