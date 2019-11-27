Трамп высмеял импичмент на церемонии помилования индеек

Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии помилования двух индеек с именами Хлеб и Масло перед грядущим Днем благодарения, которая прошла в Белом доме, пошутил про импичмент. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, этим птицам нужно быть спокойными в любых обстоятельствах, так как их уже вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента.

«Демократы обвиняют меня в том, что я действую слишком мягко по отношению к Turkey (Turkey в английском языке — название государства (Турция), а также класс птиц - индейки)», — пошутил Трамп.

Как известно, традиция подношения индейки президенту США в преддверии Дня Благодарения появилась в 1940-х годах, когда основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер вручил птицу тогдашнему главе государства Гари Трумэну.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.