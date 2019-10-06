Премьер Италии выступил за участие России в G8

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался об участии России в саммите G8. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По его мнению, восстановление российской стороны в качестве члена переговоров группы G8 повлияет на эффективность решения геополитических проблем по всему миру.

Конте также отметил, что согласен с позицией президента США Дональда Трампа по данному вопросу.

«Если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире», — заявил премьер.

Ранее сообщалось, что сенаторы США попросили Трампа отозвать приглашение Путина в G8.