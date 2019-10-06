Россия и Венесуэла подписали 264 соглашения

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Российская сторона и Венесуэла подписали в общей сложности 264 соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

В субботу, 5 октября, российский вице-премьер Юрий Борисов встретился с Мадуро и венесуэльским вице-президентом по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами. По итогам встречи страны подписали ряд соглашений.

Известно, что новые заключенные договора между двумя странами касались энергетической, экономичней, технологической, сельскохозяйственной и военной отраслей.

«Мы рассмотрели все темы, есть новые проекты», — рассказал Борисов после встреч.

Отмечается, что между странами на данный момент было подписано 264 соглашения.

Ранее сообщалось, что Мадуро хочет спланировать 10-летнее сотрудничество с Россией.