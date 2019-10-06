Мадуро хочет распланировать 10-летнее сотрудничество с Россией

Венесуэльский президент Николас Мадуро после встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым в Каракасе увидел новые возможности сотрудничества двух стран. ОБ этом сообщает «Интерфакс».

Российский вице-премьер отметил, что ему понравилось то, как его приняли в другой стране. Он признался, что впервые побывал в Каракасе.

В свою очередь, Мадуро подчеркнул, что ему был важен визит Борисова после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

«Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет», — пояснил Мадуро.

Он подчеркнул, что считает хорошей идеей создать план сотрудничества Венесуэлы и России на ближайшие 10 лет.

Известно, что встреча Мадуро и Борисова продлилась менее часа.

Ранее Мадуро назвал Россию великой державой XXI века.