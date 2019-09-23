США отказались выдать делегации Роухани визы для визита в ООН

США не выдали визы членам делегации иранского лидера Хасана Роухани, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

В администрации Ирана заявили, что Вашингтон своими действиями «пытается ограничить голос исламской республики».

Там также заявили, что отказ в выдаче виз идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которые взяло на себя правительство США в качестве принимающей страны.

Ранее сообщалось, что Иран представит в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.