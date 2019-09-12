МИД Украины срочно вызвал посла Чехии

Украинский МИД срочно вызвал посла Чехии на Украине Радека Матулы для того, чтобы тот объяснил смысл встречи президента Чехии Милоша Земана и членов организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, министерство отреагировало на эту встречу, расценив ее, как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам чешского дипломата, страна поддерживает территориальную целостность украинской стороны. Также он отрицал все призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье.

«Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии диктаторства на Украине.