Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина в Россию на юбилей Победы

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пригласил на 75-летие Победы в Москву канцлера ФРГ Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, глава государства уже передал официально несколько приглашений от своего имени.

Причем, как отметил Ушаков, Путин в скором времени планирует разослать приглашения «в очень большое число столиц».

Празднование 75-летия Победы состоится в 2020 году.

Ранее Путин пригласил на мероприятие американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануля Макрона.