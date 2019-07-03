Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина в Россию на юбилей Победы
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Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пригласил на 75-летие Победы в Москву канцлера ФРГ Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, глава государства уже передал официально несколько приглашений от своего имени.
Причем, как отметил Ушаков, Путин в скором времени планирует разослать приглашения «в очень большое число столиц».
Празднование 75-летия Победы состоится в 2020 году.
Ранее Путин пригласил на мероприятие американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануля Макрона.