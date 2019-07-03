Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/171/12445171/RTS2JDHD-pic905-895x505-61834.jpg">

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы «гражданство». Об этом сообщается в его твиттере.

По словам политика, этот вопрос обсуждался на протяжении долгого времени.

«Очень грустное время для Америки, Верховный суд США не позволяет включить вопрос «Является ли человек гражданином США?» в перепись 2020 года!» — заявил Трамп.

Он добавил, что призвал минюст страны и минторговли сделать все необходимое для урегулирования ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал предоставить высококвалифицированным иностранцам возможность получать американское гражданство.