Путин рассказал о планах по Сирии

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что необходимо сделать, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом он сообщал на G20, передает РИА «Новости».

По словам Путина, необходимо уничтожить остающиеся очаги напряженности, помочь с гуманитарной помощью, восстановить экономику страны и возвращать беженцев.

Он отметил, что перечисленная формула также поможет урегулировать ситуации в Венесуэле, Афганистане на Ближнем Востоке или Корейском полуострове.

Ранее Путин в интервью перед саммитом G20 заявил, что успехи России в сирийской кампании превзошли его ожидания.