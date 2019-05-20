Зеленский пообещал не допускать слез украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы на лице украинцев не было слез в течение пяти лет его правления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Зеленский сказал это после того, как вступил на президентский пост, находясь в здании Рады.

Президент признался, что его главная миссия в жизни — сделать так, чтобы украинский народ улыбался.

«Следующие пять лет я сделаю все украинцы, чтобы вы не плакали», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады.

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