Песков отметил осведомленность и профессионализм Ким Чен Ына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын показал себя осведомленным руководителем на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, встреча между главами двух стран проходила, в основном, в формате «один на один».

Он добавил, что в расширенном формате лидер КНДР показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, который хорошо «осведомлен обо всем, имеет свою позицию».

Кроме того, Ким Чен Ын знает о деталях возможных двусторонних проектов, которые могут реализоваться после снятия санкций ООН с Северной Кореи, подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, Песков объявил вмешательством «не в свой регион» деятельность США по КНДР.