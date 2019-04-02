Президент Казахстана пообещал беречь дружбу с Россией
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения Казахстана и России могут являться «эталоном» межгосударственных отношений. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
Токаев заверил, что Россия является «добрым соседом» Казахстана, а также надежным стратегическим партнером.
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«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — подчеркнул Токаев.
Также казахстанский лидер заверил, что он намерен развивать отношения с Россией.
Ранее Токаев заявил, что смена власти в стране прошла легитимно и спокойно.