Конгресс единогласно потребовал опубликовать доклад по «российскому делу»

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Палата представителей под контролем демократического большинства проголосовала за резолюцию, которая призывает министерство юстиции США предоставить конгрессу и общественности доклад специального прокурора Роберта Мюллера о его расследовании вмешательства России в выборы 2016 года. Об этом пишет The Washington Post.

Резолюция принята большинством голосов (420), проголосовавших против нее не было. Этот шаг является попыткой «послать четкий сигнал как американскому народу, так и министерству юстиции» о том, что конгрессмены ожидают увидеть полный отчет о работе Мюллера, заявил председатель судебного комитета палаты представителей Джеррольд Надлер.

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Принятый документ не может обязать генерального прокурора Уильяма Барра опубликовать финальный доклад по «российскому делу». Именно поэтому некоторые законодатели, в том числе и республиканцы, поддерживающие ее, жаловались, что голосование было пустой тратой времени, пишет WP.

Неясно, станет ли лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл проталкивать резолюцию на голосование в сенат. Для демократов же это важный шаг, поскольку ранее генпрокурор США не стал публично обещать, что обнародует отчет Мюллера по итогам расследования «российского вмешательства», говорится в материале.

Ранее стало известно, что команду Мюллера покинет еще один прокурор.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы. Президент США Дональд Трамп не раз называл расследование Мюллера «охотой на ведьм».