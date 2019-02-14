В Совфеде сравнили санкции США с выкуриванием трубки
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемые санкции США в отношении России на деле не имеют отношения к инциденту в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
Клинцевич добавил, что данное явление — продолжение традиции антироссийской политики США.
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«Я бы сравнил это с вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих», — заявил Клинцевич.
Ранее сенаторы США от республиканской и демократической партий внесли законопроект о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.