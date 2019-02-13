CNN: Трамп пойдет на сделку с демократами по стене для исключения второго шатдауна

Президент США Дональд Трамп намерен подписать двухпартийное соглашение по строительству стены на границе с Мексикой, чтобы избежать второго шатдауна — закрытия федерального правительства, передает американский телеканал CNN со ссылкой на два неназванных источника, которые общались с Трампом.

Во вторник, 12 февраля, Трамп заявил, что он «не доволен» предварительной сделкой, достигнутой обеими сторонами в конгрессе, поскольку она далеко не соответствует его первоначальным требованиям. На этой неделе демократы и республиканцы договорились о сумме $1,375 млрд для возведения пограничного сооружения, размер суммы значительно отстает от требуемых Трампом $5,7 млрд.

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Тем не менее, подписав двухпартийное соглашение Трамп сможет исключить вариант повторения шатдауна. Американский лидер может подписать проект уже до конца недели.

CNN напоминает, что опросы общественного мнения показывали, что американцы в основном винят Трампа в предыдущем шатдауне. Он стал самым долгим за всю американскую историю: тогда работа правительства была приостановлена в течение 35 дней.