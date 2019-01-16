Axios: Трамп доказывал подчиненным бессмысленность стратегии с помощью Майка Тайсона

Президент США Дональд Трамп не любит планировать, и чтобы показать свою точку зрения на этот счет, а также бессмысленность стратегического планирования он цитировал бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона, рассказывает Axios со ссылкой на собственные источники.

Как рассказывает издание, однажды советник Трампа пытался убедить американского лидера рассмотреть стратегический план, президент США вместо этого рассказал историю о «своем друге» Майке Тайсоне.

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«У всех есть план, пока они не получат удар по зубам», — передает Axios слова Трампа, который повторил знаменитую цитату Тайсона.

Анонимный советник Трампа в беседе с изданием подчеркнул, что президент США не из тех, кто любит планы.

«Есть враждебность к планированию, желание ввязаться в бои, которые к нам никак не относятся», — сказал источник.

Трамп использовал цитату Тайсона как доказательство того, что подробные стратегические планы бессмысленны, говорится в материале. Советник также привел следующие слова Трампа: «Мы просто должны сражаться каждый день, именно так мы и победим. Мы можем все спланировать, но все изменится».

Второй источник Axios — высокопоставленный чиновник администрации Трампа подтвердил, что американский лидер цитировал Тайсона, чтобы объяснить свою точку зрения на бессмысленность планирования.

Третий высокопоставленный чиновник подчеркнул, что пример с Тайсоном не совсем показателен. По его словам, несмотря на то, что Трамп лично не любит обсуждать планы, ему нравится знать, что план существует.