Порошенко позвонил журналистке для опровержения информации о своем отдыхе

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Президент Украины Петр Порошенко лично позвонил корреспонденту украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, чтобы опровергнуть информацию о его отпуске в испанской Марбелье. Об этом сообщается на сайте канала.

Звонок поступил за полчаса до выхода в эфир сюжета.

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Как сообщается, пресс-служба президента Украины сообщила о том, что корреспондент анонсировала выпуск на своей странице в фейсбуке, после чего он решил лично позвонить автору.

«Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне вы, особенно за счет крупнейшего олигарха, смогли посетить Испанию и отдохнуть там. Единственное, что скажите — что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был», — заявил Порошенко по телефону.

При этом отмечается, что на вопрос журналиста о том, есть ли у него вилла в Марбелье и что президентский борт делал в Вене восемь дней, президент Украины не ответил и положил трубку.

Ранее СМИ узнали о частном визите Порошенко в ЕС.