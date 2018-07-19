Трамп опубликовал фрагмент интервью Познера с Клинтон

Президент США Дональд Трамп в твиттере опубликовал фрагмент телепрограммы «Познер», которая выходит в эфире «Первого канала».

На видео присутствует фрагмент интервью тележурналиста Владимира Познера с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.

Реклама

«Знают ли об этом демократы и фальшивые СМИ? Это классика!», — написал Трамп.

Как отмечается, в ходе беседы с Познером Клинтон заявила, что «Россия должна быть сильной и процветающей, так как это в интересах всего мира».

Ранее Трамп заявил, что американские сенаторы должны расследовать дело об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личной почты.