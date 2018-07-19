Суд в США перенес слушания по делу Бутиной

__is_photorep_included11854507: 1

Суд в Вашингтоне перенес слушание по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной на 25 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, предполагалось, что новые слушания по делу Бутиной пройдут 24 июля.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили Бутину в тюрьме.

Реклама

Также стало известно, что Бутину обвинили в предложении секс-услуг в обмен на работу.

Как отмечалось, Бутина якобы по указанию своего руководителя, имеющего отношение к Кремлю, использовала своего американского бойфренда для того, чтобы добиться влияния в политических кругах США.