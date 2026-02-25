Мишустин рассказал о росте ВВП в России

Мишустин: за последние три года рост ВВП в России превысил 10%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 году был на уровне 1%, а за последние три года рост ВВП превысил 10%, несмотря на сложнейшую ситуацию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Государственной думе, передает ТАСС.

По словам председателя правительства, добиться этого удалось благодаря концентрации ресурсов на приоритетах, определенных президентом России Владимиром Путиным. В том числе был обеспечен стремительный старт новым национальным проектам. Большинство из них ориентированы на технологическое лидерство.

Мишустин подчеркнул, что новые задачи сложнее и требуют больших усилий: запуска проектов с многолетними инвестиционными и промышленными циклами, появления новой инфраструктуры, поиска новых партнеров, поставщиков и рынков сбыта, а также укрепления технологических компетенций.

Улучшается и система государственного управления, добавил премьер. Он отметил, что с учетом новейших возможностей быстрее обнаруживаются я проблемные места и вносятся требуемые изменения.

