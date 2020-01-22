Кадры Мишустина: кого взяли в аппарат правительства

Новый российский премьер-министр Михаил Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства. Глава кабмина подписал распоряжение об изменениях в структуре и кадровых назначениях в руководстве, соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«В целях совершенствования организации работы правительства Российской Федерации, оптимизации структуры и численности работников аппарата правительства Российской Федерации: утвердить прилагаемую структуру аппарата правительства Российской Федерации и установить предельную численность работников аппарата правительства Российской Федерации в количестве 1545 единиц», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, у руководителя аппарата правительства будут 11 заместителей, в том числе — один первый заместитель, глава протокола — заместитель руководителя, а также глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ — заместитель руководителя.

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Президент России Владимир Путин накануне назначил руководителем аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Мишустин же своим распоряжением назначил его заместителей:

Валерий Сидоренко — первый заместитель руководителя аппарата.

По распоряжению премьера, Сидоренко был освобожден от своей прошлой должности директора Департамента экономики и финансов правительства, которую он занимал с июня 2012 года.

До этого новый первый замруководителя аппарата правительства работал в департаменте финансов города Москвы, где также занимал пост первого заместителя главы. При этом с 1993 по 1995 год, согласно официальной информации, Сидоренко был грузчиком и оператором станков с ЧПУ АО «Дороги России» в городе Вышний Волочек.

Светлана Андрющенко — заместитель руководителя аппарата.

Андрющенко перешла в аппарат правительства России из Федеральной налоговой службой (ФНС), с апреля 2010 года она занимала пост заместителя руководителя ведомства. Соответственно, до назначения Мишустина премьером, Анрющенко была его замом.

В ФНС она координировала и контролировала деятельность административно-контрольного и финансового управления. К слову, с 1999 по 2010 год Андрющенко замещала пост руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области.

Ольга Кривонос — заместитель руководителя аппарата.

Кривонос сохранила свой пост в аппарате правительства России, она стала замом руководителя в феврале 2019 года. До этого Кривонос занимала должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Также работала директором Департамента организации медицинской профилактики, медицинской помощи и развития здравоохранения в Минздравсоцразвития России до разделения ведомства на Минздрав и Минтруд.

Леонид Левин — заместитель руководителя аппарата.

До назначения в аппарат правительства России работал в Госдуме — председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Дважды избирался депутатом от партии «Справедливая Россия» в 2011 и 2016 годах.

К слову, Левин — один из авторов законопроекта о о физических лицах --«иноагентах». Поправки ко второму чтению позволяли причислить к этой категории тех, кто распространяет сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа.

Данный закон был принят в ноябре 2019 года, а в декабре подписан президентом.

Наталья Савина — заместитель руководителя аппарата.

Мишустин своим распоряжением назначил Савину главой протокола — заместителем руководителя аппарата правительства. Аналогичную должность она занимала в Федеральной налоговой службе.

Эльмир Тагиров — заместитель руководителя аппарата.

Тагиров до назначения в аппарат правительства России занимал должность директора Департамента международного сотрудничества кабмина. Данный пост он занял в феврале 2012 года, до этого четыре года проработав замом в том же департаменте. При этом с 1993 по 2002 год Тагиров работал в МИД, а до 2008 года в посольстве России в Вашингтоне.

Илья Трунин — заместитель руководителя аппарата.

Трунин с февраля 2016 года занимал пост замминистра финансов России, до этого он 10 лет возглавлял Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства. К слову, Трунин учился в Финансовой академии при правительстве России.

Алексей Уваров — заместитель руководителя аппарата.

По распоряжению премьера, Уваров сохранил свой пост заместителя руководителя аппарата правительства, который занял в июне 2018 года. До назначения в аппарат правительства он возглавлял департамент промышленности и инфраструктуры кабмина.

Кроме того, Уваров с 2008 по 2012 год работал в Минэкономразвития, где начиная с 2010 года был директором департамента имущественных отношений ведомства.

Ольга Чепурина — заместитель руководителя аппарата.

Еще один представитель команды Мишустина из ФНС, в ведомстве Чепурина возглавляла управления интерактивных сервисов. В число ее задач в Федеральной налоговой службе входило взаимодействие со СМИ, а также методологическое и организационное обеспечение системы управления данными ведомства.

Игорь Шевченко — заместитель руководителя аппарата.

Шевченко также перешел в аппарат правительства из ФНС, там он занимал пост начальника управления кадров. В ведомстве он, в частности, занимался обеспечением центрального аппарата и территориальных органов службы кадровым составом. Кроме того, управление кадров ФНС участвовало в работе по «патриотическому воспитанию гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов» ведомства.

Борис Беляков — пресс-секретарь премьера.

Мишустин своим распоряжением назначил Белякова своим пресс-секретарем, а также директором пресс-службы правительства России. До перехода в аппарат правительства Беляков был советником руководителя Федеральной налоговой службы, то есть нового премьера. Он пришел в ведомство в 2010 году, когда его возглавил Мишустин.

Андрей Кротов — руководитель секретариата председателя правительства.

Кротов сохранил свою должность, согласно указу премьер-министра. Он занял пост руководителя секретариата премьера еще в 2010 году, когда руководителем аппарата правительства был Вячеслав Володин.

Николай Решетников — руководитель секретариата главы аппарата правительства

Также сохранил свою должность при новом премьере, руководителем секретариата он стал еще в 2012 году — тогда главой аппарата правительства был Владислав Сурков. До этого Решетников работал в администрации, возглавлял аппарат замов ее руководителя.

Департаменты аппарата правительства

По распоряжению Мишустина были назначены и главы остальных департаментов аппарата кабмина. Так, Евгения Боженова возглавила департамент обеспечения регулярной политики, Александр Валяев стала директором департамента протокольного обеспечения, Сергей Вельмяйкин возглавил департамент здравоохранения и социального развития, а Александр Вишняков — департамент кадров, Марина Волкова назначена директором департамента референтуры.

Кроме того, Евгений Комар занял пост директора департамента информационных технологий, Виктор Кузнецов стал главой департамента развития международного сотрудничества, Кирилл Лысогорский — департамента промышленности, а Борис Наконечный возглавил департамент формирования государственного оборонного заказа.

При этом Константин Панферов стал директором департамента правового обеспечения, Андрей Ряховский возглавил департамент делопроизводства, Игорь Смирнов — департамент организационно-технического обеспечения, Максим Степанов назначен директором департамента регионального развития и инфраструктуры, Павел Степанов стал главой департамента сопровождения законопроектной деятельности, а Василий Толоко возглавил департамент экономического развития и финансов.

В распоряжении премьер также указал тех, кто занимает свои посты в качестве временно исполняющих обязанности.

В их число вошли: Сергей Васильев — врио директора департамента контроля, Петр Скороспелов — врио главы департамента культуры, Сергей Проценко — врио директора департамента по обеспечению деятельности административных органов правительства, Дмитрий Некросов — врио главы департамента организации проектной деятельности, Ирина Антехина — врио директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса, а также Алексей Заклязьминский — врио главы департамента просвещения, высшего образования и науки.