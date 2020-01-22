Поправки к бюджету: как повысят рождаемость

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина парламенту. Об этом в среду, 22 января, сообщается на официальном сайте правительства.

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Речь идет об изменениях на 2020-й и на плановый период 2021-2022 годов.

Новые задачи для правительства президент России Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному собранию, которое было озвучено 15 января.

В частности, по словам президента, нужно повысить коэффициент рождаемости в стране до 1,7. Для того, чтобы выйти из «демографической ловушки», предложен был целый комплекс мер.

Прежде всего, президент продлил программу выдачи материнского капитала до 2026 года. И ввел в нее новации.

Выплаты в нынешнем размере — 466 617 руб. — перечислят после рождения первого ребенка, а в случае появления второго родителям положена повышенная на 150 тыс. рублей сумма.

Если семья не получала ранее пособия на первого ребенка, то ей сразу выдадут на второго итоговую сумму в 616 617 руб. При третьем новорожденном предполагается, что государство погасит ипотечный кредит семьи на 450 тыс. рублей.

Также президент просил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, в случае если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека. На первом этапе они составят 5,5 тыс. руб., но размер может разниться в зависимости от региона.

«Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный минимум — более 11 тыс. руб. в зависимости от региона», — сказал глава государства.

Демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году, оценивал их ранее глава Минфина Антон Силуанов.

«В этом году это около 400–450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — высказал оценку чиновник.

Расходы бюджета на материнский капитал через несколько лет стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год, сообщила между тем 22 января вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года ее уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчетам, это порядка 100 млрд рублей на первый год», — сказала вице-премьер.

21 января глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства. В его составе будет девять вице-премьеров, в том числе один первый, и на одно министерство меньше в связи с упразднением Минкавказа.

Помимо этого, президент подписал указы о назначении на должности новых министров и переназначении некоторых прежних глав ряда ведомств. После оглашения нового состава кабинета премьер-министр России Михаил Мишустин также дал первые поручения правительству.

В частности, он призвал незамедлительно внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Главными задачами нового кабинета, по словам Мишустина,

является демография, рост доходов и повышение уровня жизни россиян.

Также премьер затронул вопрос исполнения национальных проектов. Он напомнил, что все члены правительства несут персональную ответственность за их реализацию.

Передача дел от старых министров к новым не должна отразиться на работе кабмина, заявил он.

Напомним, после оглашения новых демографических мер президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Не было ни одного голоса против.

Прежнее правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ. В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин, в частности, объявил, что в основной закон внесут поправки, в частности, речь идет о закреплении приоритета Конституции России над международным правом.