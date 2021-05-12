Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году. Главное

Борьба с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но победу праздновать рано. «Нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. <…> Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса», — сказал Мишустин, выступая с трибуны. 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19. Работать предстоит много и неуклонно – а страна успешно создает оружие для борьбы с коронавирусом.

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«Сегодня наша страна — одна из [шести] ведущих биотехнологических держав», — подчеркнул глава правительства. Налажен экспорт вакцины в 34 страны мира, но россияне — приоритетные получатели прививок от коронавируса.

Создается мощный «санитарный щит», добавил Мишустин. Суть его сводится к развертыванию системы биологической безопасности, которая позволит за четыре дня сделать тесты на выявление болезни и как можно скорее создать вакцину.

Вакцинация идет успешно – привились уже 24 млн россиян. Коллективный иммунитет необходимо сформировать к концу года.

В целом пандемия заставила правительство пересмотреть свои приоритеты, добавил премьер. «Было построено свыше 40 инфекционных стационаров», — отметил премьер-министр. Созданный механизм госуправления доказал свою эффективность, его надо сохранить на будущее и развивать. Государство вышло на новый уровень — в части взаимодействия исполнительной и законодательной власти.

Соцподдержка

Государство поддержит все семьи с детьми, заявил Мишустин. Беременные женщины также получат спецвыплаты — с 1 июля денег дадут малообеспеченным женщинам, вставшим на учет на ранних месяцах беременности. «В среднем по стране по шесть тысяч триста рублей», — конкретизировал премьер.

Родителям-одиночкам с низкими доходам также дадут выплату — с 1 июля на ребенка 8-16 лет выплатят в среднем по 5600 рублей. По 10 тыс. рублей выплатят всем семьям, где есть будущие первоклассники.

«В этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путевки для детей в летний лагерь», — добавил он. Эта система заработает уже в мае.

Пособия в прошлом году получили более 4,5 российских детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. «В зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и 50%, и 75%, и 100% прожиточного минимума для ребенка», — отметил он.

Государство продолжит развивать систему соцконтрактов для малообеспеченных семей. Получить помощь можно при поиске работы, повышении квалификации, открытии бизнеса и ведении личного хозяйства. За год заключено было более 100 тыс. соцконтрактов, в ближайшие три года их число может быть доведено до 400 тысяч.

«Не менее трехсот тысяч граждан начнут свое дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых», — добавил глава правительства.

По соцконтракту малоимущие семьи получают помощь от государства и должны выполнять условия, поставленные перед ними. С 2021 года эта система доступна по всей России.

Цены на продукты

Итоги сдерживания цен на продукты не понравились в полной мере никому. Однако взрывной рост цен удалось сдержать, сказал премьер.

Макроэкономическая нестабильность усилилась из-за пандемии. В мире разогналась инфляция, из-за чего выросли цены на еду. «Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», — отметил Мишустин.

Цены на продукты в стране росли «из-за жадности ряда производителей и торговых сетей», заявил также премьер. «У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — пригрозил чиновник.

Он пояснил, что хотя страна успешно наращивает экспортный потенциал, оборотной стороной этого стала импортируемая инфляция. Начали расти цены. Власти выступают за то, чтобы производители продуктов зарабатывали, но не в ущерб гражданам РФ.

Образование и наука

Продолжает улучшаться система высшего образования, заявил Мишустин. Роль университетов в развитии страны растет. «До конца мая этого года будет утверждена и запущена новая программа поддержки университетов «Приоритет-2030»», — отметил он.

В программе примут участие сто университетов и институтов из разных отраслей. Программа направлена на развитие исследований, образования, инноваций и т.п.

«Глубокая настройка» ждет научную сферу, уверен премьер. Власти обновят подходы к управлению и финансированию отрасли. Более 1,5 трлн рублей выделят до 2024 года на фундаментальные научные исследования. Наука должна приносить конкретные результаты.

Дорожные работы

В этом году кабмин увеличит на 30 процентов расходы на строительство и ремонт автодорог, сообщил Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов. В 2020 году планы дорожного строительства были перевыполнены, подчеркнул премьер. Завершено строительство и реконструкция около 915 километров федеральных дорог и 1700 километров региональных, отремонтированы более 8 тысяч федеральных и 16 тысяч региональных дорог.

Темпы роста стоимости топлива в России не обогнали в кризисный 2020 год инфляцию. Правительство будет держать ситуацию под контролем и в 2021-м. Для этого будут применяться и законодательные инструменты.

Охрана природы

Отношение бизнеса к природе должно измениться. Собственники должны отвечать за вред, причиненный природе, ликвидировать угрозы для окружающей среды и людей — заброшенные и незаконные свалки, скважины, затонувшие корабли. «Пора <...> провести своего рода генеральную уборку», — подчеркнул глава правительства.

В России к началу 2030-х годов должно быть более 85% экоупаковки, заявил премьер. Нужно развивать экономику замкнутого цикла — бизнес должен быть заинтересован в отказе от неперерабатываемой продукции.

«В целом, надо сократить лишнюю упаковку. А если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки», — добавил Мишустин.

Оплачивать экологический ущерб компании должны из чистой прибыли. Налоговая база при этом уменьшаться не должна. «После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников. Но такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы», — добавил он.

Импортозамещение

Правительство акцентирует внимание на производстве комплектующих внутри страны. Обновят планы импортозамещения к середине лета. «Например, по сельхозмашу – на современных видах трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, которые нужны для производства лекарств, а в станкостроении – на системах числового программного управления и направляющих», — пояснил Мишустин.

Доля отечественного в обрабатывающей отрасли достигла 60%. Есть подвижки и в промышленности.

Доступный интернет

Мишустин призвал до конца года обеспечить доступом в интернет все населенные пункты страны с населением от 200 до 500 человек. Он подчеркнул, что доступ в Сеть также необходим, как свет или отопление.