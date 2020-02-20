«Мишустина не было»: Путин рассказал, как выбирал премьера

О смене правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, как он выбирал кандидата на пост премьер-министра. По его словам, изначально Михаил Мишустин не фигурировал в списке тех, кто был предложен на эту должность, сообщил российский лидер в интервью ТАСС.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было, — подчеркнул президент. — Мишустина никто не называл. Кроме меня».

Экс-глава ФНС стал председателем правительства России, благодаря своим «личным и деловым качествам», сообщил Владимир Путин. Кроме того, при выборе кандидата на пост премьера, президент учитывал и результаты работы Мишустина на его прежней должности.

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«Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — заявил президент.

Михаил Мишустин в качестве главы ФНС, считает Путин, смог в значительной мере «облегчить положение налогоплательщиков», сделав процедуру оплаты налогов простой и «более прозрачной».

«И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены», — отметил Путин.

Говоря о назначении нового состава кабинета министров России, президент заявил, что основным критерием подбора также были профессиональные качества кандидатов.

«Знаете, я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего неизвестно, а по критериям их профессиональной пригодности, — сказал он. Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как хорошие специалисты».

Президент также сообщил, что при решении этого вопроса он во многом опирался на мнение нового премьер-министра.

«И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, именно на его, были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован, — рассказал Путин. — Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат».

При этом, комментируя слова журналиста, что смена кабмина происходила в спешке, президент заявил, что Россия не должна была надолго остаться без правительства.

Президент также рассказал, почему он не стал заранее объявлять о планах сменить правительство.

«Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку — и на боковую», — пояснил глава государства.

О «распаде» тандема

При этом вопрос кадровых перестановок в кабинете министров и отставку правительства российский лидер заранее обсудил с Дмитрием Медведевым.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали. Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент, отвечая на вопрос о распаде его «тандема» с Дмитрием Медведевым, подчеркнул, что его совместная работа с бывшим председателем правительства продолжается. Перемены в работе экс-премьера — это естественный процесс.

Сразу после того как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, Владимир Путин заявил, что политик может занять пост заместителя председателя Совета безопасности РФ — должность была введена специально под экс-премьера. При этом российский лидер не согласился с тем, что пост был создан в спешке.

Также Владимир Путин заявил, что пост заместителя председателя СБ РФ не приравнивается к должности вице-президента.

«Потому что вице-президент — это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей, — сказал он. — Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы».

О кадровых перестановках

Новый состав правительства продолжит заниматься реализацией нацпроектов. И тот факт, что в кабинет министров вошли люди, работавшие в администрации президента, лишь способствует плодотворной работе на этом направлении, уверен президент.

«У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Ну если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что прежний состав кабинета министра немало сделал для подготовки основного этапа реализации нацпроектов. Правительство Дмитрия Медведева определило национальные цели развития, отработало инструменты для достижения основных задач

«Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития, — подчеркнул Путин. — Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там».

Вместе с тем президент обратил внимание, что «в значительной степени костяк остался». Свои посты в правительстве Мишустина сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр энергетики Александр Новак, глава МЧС Евгений Зиничев, министр строительства Владимир Якушев, министр транспорта Евгений Дитрих.

Из администрации президента на пост вице-премьера перешел Андрей Белоусов, занимавший до этого пост помощника главы государства.

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя АП, экс-глава министерства экономического развития Максим Орешкин стал помощником президента. Наконец, экс-министр культуры Владимир Мединский стал помощником Владимира Путина по вопросам культуры.

Кадровые перестановки между АП и кабмином, отметил президент, несомненно, внесут изменения в работу и Кремля и правительства РФ.

При этом Путин подчеркнул, что времени на раскачку у нового правительства нет.

«Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», — заявил глава государства.