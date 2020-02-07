Пшеница и мультфильмы: во что инвестировал Мишустин

Информацию о доходах Михаила Мишустина и его семейного траста обнародовало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Речь идет о том периоде его карьеры, когда он занимался бизнесом.

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В 2008 году Мишустин, перейдя с госслужбы в бизнес, стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу. Он стал владельцем 25% в фондах группы UFG.

Президентом группы он был до 2010 года, пока его не назначили руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС), после чего Мишустин стал премьером-министром РФ.

Активы под управлением группы в то время превышали $2 млрд. Партнеры получали комиссию за управление и комиссию за успех, если ежегодная доходность фондов превышала 5-8% в долларах.

В 2009 году Мишустин получил вознаграждение в размере около 79 млн рублей (порядка $2,5 млн).

В 2010 году он вернулся на госслужбу и передал право собственности на траст, через который владел долей в UFG, своей жене Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже активов. Партнеры UFG при этом обязались выкупать у нее доли по мере того, как на них будут находиться покупатели.

В UFG Мишустин пришел по приглашению (к тому моменту уже бывшего министра финансов) ныне покойного Бориса Федорова, а тогда председателя совета директоров группы UFG.

«Федоров рассказывал, что они с Мишустиным дружили еще с 1989 года, со времен «Международного компьютерного клуба»... Кстати, насколько я знаю, Михаил Владимирович был в те годы лично знаком со Стивеном Джобсом (Apple), Биллом Гейтсом (Miscrosoft), Аланом Эштоном (Word Perfect), Джимом Кавано (IBM), Филиппом Каном (Borland), Стивом Эпплтоном (Micron Technology), Грегом Херриком (Zeos) и с некоторыми из них дружил», — вспоминает управляющий партнер группы Полина Герасименко.

Ценил его мозги и навыки

Федоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми и «его мозги и аналитические навыки». По мнению Федорова, у будущего премьера была «безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества».

В 2013-м в связи с принятием нового закона «о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей» оставшиеся активы были переданы матери и сестре ее супруга — Луизе Мишустиной и Наталье Стениной.

В 2013-2015 годах доходы от UFG Луизы Мишустиной составили $11,9 млн, а Натальи Стениной — $10,1 млн. Общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста с 2010 по 2015 годы была $33,55 млн (2,15 миллиарда рублей по текущему курсу).

«Хочу еще раз подчеркнуть: UFG придерживается самых высоких требований прозрачности, поэтому мы просим подтверждения от деловых партнеров о декларировании доходов по всем сделкам», — пояснила изданию Герасименко.

Последняя сделка по продаже доли Мишустиных была закрыта в 2019 году. Герасименко отметила, что все расчеты планируется завершить до конца текущего года.

«Маша и медведь» и другие проекты

Фонд UFG инвестирует в разные проекты. Но он не привлекал бюджетные средства или средства государственных компаний, не участвовал в государственных тендерах и не получал субсидий от государства.

Как уточнила управляющий партнер Герасименко, UFG — созидательный инвестор, который создает рабочие места, а также стремится к открытому ведению бизнеса.

Текущие инвестиции UFG за пять лет, с 2013 по 2017 годы, создали более 13 тыс. рабочих мест и удвоили количество занятых с 14,3 тыс. до 28,2 тыс. человек.

Группа заплатила более 44 млрд рублей налогов и инвестировала более 53 млрд рублей.

За тот же период благодаря росту выручки частные компании, в которые инвестировали фонды UFG, нарастили годовой объем налогов в бюджеты всех уровней в 2,6 раза.

В функционал Мишустина входило расширение международного присутствия, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.

Например, в Брянске фонд вложился в выращивание пшеницы, ячменя и сои.

В 2016 году фонд UFG стал совладельцем «Маши и медведя». Фонд купил блокпакет компании, которая зарабатывает на продаже лицензий на персонажей этого популярного мультсериала и на рекламе.

Мультфильм очень популярен в России и за рубежом. В нем почти нет диалогов, поэтому «Машу и медведя» без перевода смотрят дети, которые не знают русского языка. В итоге мультфильм стал одним из самых известных российских брендов в мире. Товары с изображением его персонажей (футболки, блокноты, игрушки) можно купить в магазинах многих стран.

YouTube сообщал тогда, что число просмотров серии «Маша и каша» на видеосервисе превысило 1 млрд.

Ранее в январе стало известно, сколько будет зарабатывать бывший премьер Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ Медведева в размере 618 713 рублей.